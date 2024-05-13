Самарцам напомнили о правилах безопасности в местах массового скопления людей

Мэрия Самары обратилась к жителям и гостям города с напоминанием о важности соблюдения мер безопасности в местах большого скопления людей. Горожан просят не прикасаться и не пытаться перемещать забытые или подозрительные предметы.
— В целях личной безопасности и безопасности других людей не прикасайтесь к забытым бесхозным вещам, предметам, подозрительным транспортным средствам. Постарайтесь исключить доступ к ним других лиц. Отойдите на безопасное расстояние 250−300 метров, — сказали в городской администрации.
Помимо этого, следует сообщить о находке в экстренные службы по номерам 02, 102 или 112. Особое внимание родителям советуют уделить разъяснению детям потенциальной опасности от предметов, найденных на улице или в подъездах домов.
Жителей Самары предупредили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является серьезным уголовным преступлением. Оно влечет за собой наказание согласно статье 207 УК РФ. Кроме того, потребуется возместить затраты и ущерб, причиненные таким сообщением.