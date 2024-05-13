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«Острая красная паста с мясом». Белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала любимые итальянские блюда

Белоруска Арина Соболенко назвала любимые блюда перед матчем со Свитолиной.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала журналистам в Риме, какие итальянские блюда она предпочитает, пишет tennis.com.

Арина Соболенко выиграла на турнире WTA-1000 в Риме уже два матча — у американки Волынец и украинки Ястремской. В четвертом круге белоруска встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

А накануне она ответила на вопрос о любимых итальянских блюдах.

— Я люблю Рим, — сказала Арина. — Мне комфортно здесь находиться, нравится гулять. Еще нравится хорошая еда, отличные рестораны.

Соболенко сказала, что отказалась во время турнира от сахара, а ведь она так любит мороженое.

— Страчателла, фисташки, ваниль. Я бы съела это все, большую тарелку джелато. Мечта!".

Но зато она не отказывает себе в других блюдах, например любит итальянскую пасту.

— Это, конечно, трюфельная паста, типа карбонары с трюфелем. Я люблю это. Или острая красная паста с мясом — тоже одна из моих любимых. Не знаю, здесь каждая паста моя любимая!

Ранее мы писали, Арина Соболенко поразила своим стилем во время прогулки по Риму.