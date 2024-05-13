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В Уфе перенесли сроки отключения горячей воды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Уфе принято решение о переносе сроков гидравлических испытаний на 7 дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В ходе испытаний на прочность и плотность тепловых сетей отключается в том числе и горячее водоснабжение потребителей. Так, отключение горячей воды начнется 20 мая.

В ведомстве напомнили, что подключение тепла в социальные и другие объекты осуществляется в рамках подаваемой заявки учреждения в ресурсоснабжающую организацию и наличия технической возможности. Сейчас отопление подано в 44 объекта здравоохранения, образования и других учреждений.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что жители Башкирии массово просят не отключать горячую воду.

ЖКХ