В Уфе перенесли сроки отключения горячей воды

В ходе испытаний на прочность и плотность тепловых сетей отключается в том числе и горячее водоснабжение потребителей. Так, отключение горячей воды начнется 20 мая.
В ведомстве напомнили, что подключение тепла в социальные и другие объекты осуществляется в рамках подаваемой заявки учреждения в ресурсоснабжающую организацию и наличия технической возможности. Сейчас отопление подано в 44 объекта здравоохранения, образования и других учреждений.
Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что жители Башкирии массово просят не отключать горячую воду.