В Уфе перенесли сроки отключения горячей воды

В ведомстве напомнили, что подключение тепла в социальные и другие объекты осуществляется в рамках подаваемой заявки учреждения в ресурсоснабжающую организацию и наличия технической возможности. Сейчас отопление подано в 44 объекта здравоохранения, образования и других учреждений.