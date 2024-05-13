В Уфе на Восточном выезде начали тестировать работу транспондеров — устройств, закрепляемых на лобовом стекле, с помощью которых водители могут оплачивать проезд по платной дороге, не останавливаясь на пункте взимания платы. Приобрести транспондер водители смогут с 17 мая, а использовать устройства на Восточном выезде планируется с июня 2024 года.