В Уфе на Восточном выезде начали тестировать работу транспондеров — устройств, закрепляемых на лобовом стекле, с помощью которых водители могут оплачивать проезд по платной дороге, не останавливаясь на пункте взимания платы. Приобрести транспондер водители смогут с 17 мая, а использовать устройства на Восточном выезде планируется с июня 2024 года.
При использовании транспондеров увеличится скорость автомашин, сократится время в пути, затраченное при проезде по Восточному выезду, а также не будут возникать затруднения движения в часы пик, рассчитывают в минтрансе.
Приобрести транспондер, установить его на автомобиль, а также пополнить счёт водители смогут в Центре поддержки и обслуживания «Автодор — Платные Дороги», который будет расположен на пункте взимания платы Восточного выезда по направлению в город. Стоимость транспондера — 4 тыс. руб. Это устройство работает на всех платных дорогах страны.
По любым вопросам, касающимся оплаты за проезд по Восточному выезду, можно звонить по номеру *2323.
Восточный выезд достроили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», открыли в марте 2024 года, с 1 апреля проезд стал платным.