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Паутинный клещ атаковал растения в Симферополе

В Симферополе прокуратура требует провести мероприятия, направленные на недопущение распространения паутинного клеща.

Прокуратура города Симферополя в связи с публикациями, размещенными в социальных сетях, о поражении деревьев паутинным клещом провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Установлено, что администрацией города мероприятия по обработке деревьев от вредителей в полном объеме не проведены, — говорится в сообщении надзорного ведомства. Ввиду выявленных нарушений в адрес органа местного самоуправления внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура