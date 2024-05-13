Загадочное исчезновение лебедей в крымском заповеднике: кто и зачем похитил птиц?

Настоящая детективная история с похищением произошла в Ялтинском горно-лесном заповеднике. С Черепашьего озера — небольшого живописного водоема, который обязательно проходит каждый, кто поднимается на Ай-Петри, пропали водоплавающие обитатели.
Пара белых лебедей и селезень как сквозь землю провалились, притом, что сами улететь не могли. У лебедя повреждено крыло, а самка никогда не отплывает далеко, держась всегда рядом со второй половинкой.
Но несколько дней назад утром домик для лебедей на Черепашьем озере оказался пуст. Ни на воде, ни на берегу никаких следов…
Прочесывая лес, инспекторы заповедника вместе с участковым полиции к вечеру вышли на территорию бывшего ресторана на озере Караголь. И вот тут поисковую группу ждал сюрприз!
— За прозрачным забором на частной территории в небольшом водоеме плавали наши лебеди. На участке была сторожевая собака и охранник, поэтому забрать их сразу не получилось, только утром, — рассказали КП-Крым в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», в ведении которого находится ялтинский заповедник.
Хозяев участка на месте не было, охранник же свою причастность к пропаже лебедей отрицал. Он так и не смог пояснить, как птицы попали на охраняемую им территорию. В заповеднике рассказали, что впервые столкнулись с подобным.
— У нас на данный момент ведется борьба с незаконным предпринимательством на территории заповедника. Возможно, это звенья одной цепи, — отметили в дирекции заповедников.
И если лебедей снова вернули на привычное для них Черепашье озеро, то селезня, которого выпустили здесь местные жители, найти так и не удалось. Несмотря на то, что птица абсолютно здорова и теоретически могла улететь сама, специалисты сомневаются, что красавец-селезень сам это сделал.
Напомним, пара лебедей на Черепашьем озере появилась минувшей осенью. Их перевезли сюда из природного заповедника «Лебяжьи острова», после того как самец серьезно травмировал крыло. Предполагалось, что здесь птицы будут в полной безопасности — и хорошая кормовая база, и возможность регулярного присмотра.