Загадочное исчезновение лебедей в крымском заповеднике: кто и зачем похитил птиц?

И если лебедей снова вернули на привычное для них Черепашье озеро, то селезня, которого выпустили здесь местные жители, найти так и не удалось. Несмотря на то, что птица абсолютно здорова и теоретически могла улететь сама, специалисты сомневаются, что красавец-селезень сам это сделал.