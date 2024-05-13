Турецкий перевозчик Corendon отменил рейсы из Калининграда в Анталью

Как сообщает «Вестник АТОР», власти стран ЕС не согласовали полёт через их территории. «Туристы, забронировавшие туры в Турцию на этих рейсах, могут перебронировать турпакет в Анталью или на другое направление с вылетом из другого города России, или же получить полный возврат денежных средств», — пояснил представитель туроператора FUN&SUN.