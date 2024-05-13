Турецкий перевозчик Corendon отменил рейсы из Калининграда в Анталью

Турецкая авиакомпания Corendon Airlines отменила рейсы из Калининграда в Анталью. Чартерную программу планировали запустить с 22 мая два раза в неделю.
Как сообщает «Вестник АТОР», власти стран ЕС не согласовали полёт через их территории. «Туристы, забронировавшие туры в Турцию на этих рейсах, могут перебронировать турпакет в Анталью или на другое направление с вылетом из другого города России, или же получить полный возврат денежных средств», — пояснил представитель туроператора FUN&SUN.
Чартеры из Калининграда в Анталью планировали запустить 26 апреля. Southwind рассчитывала выполнять их до ноября. Компания также анонсировала прямые перелёты из Калининграда в Стамбул. Однако Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для Southwind.
Вместо неё чартерные рейсы планировала выполнять турецкая Tailwind Airlines, но компания не получила допуск. Позднее полётную программу анонсировала Azur air, однако и её отменили.