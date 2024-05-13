В Самарской области продолжают возобновлять подачу тепла в соцобъекты

В понедельник, 13 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание областного правительства с участием руководителей министерств и ведомств. На нем обсудили процесс подключения социальных объектов к системе отопления в условиях внезапно наступивших холодов.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко сообщил, что на текущий момент подключено 28% социально значимых учреждений. В Самаре уже отапливаются 170 из 793 социальных учреждений. В Тольятти больницы стали получать тепло еще с прошлой недели, а к концу дня планируется подключение всех детских садов. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко подтвердил, что в городе уже работают системы отопления в 14 детских садах и двух школах, а также в двух больницах.
— Прошу глав муниципалитетов быть постоянно в контакте с министрами. Еще раз проверьте нормативные температуры в помещениях. В такой ситуации буквально два раза в день сверяйте часы, и там, где есть необходимость подключения, своевременно информируйте.
Также на совещании было озвучено, что в ближайшие дни ожидаются заморозки и усиление ветра. В связи с этим было поручено организовать оперативное дежурство руководителям региональных министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и министерства транспорта и автомобильных дорог.
В ходе совещания обсудили паводковую ситуацию. По данным регионального ГУ МЧС, на сегодняшний день подтопленных участков нет. Однако губернатор отметил, что особое внимание по-прежнему должно уделяться вопросу помощи жителям региона, пострадавшим от паводка.
По результатам совещания было решено провести анализ ситуации после паводка и, при необходимости, принять дополнительные меры, включая корректировку программ и переброс дополнительных средств для решения возникших проблем.