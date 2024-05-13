В Самарской области продолжают возобновлять подачу тепла в соцобъекты

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко сообщил, что на текущий момент подключено 28% социально значимых учреждений. В Самаре уже отапливаются 170 из 793 социальных учреждений. В Тольятти больницы стали получать тепло еще с прошлой недели, а к концу дня планируется подключение всех детских садов. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко подтвердил, что в городе уже работают системы отопления в 14 детских садах и двух школах, а также в двух больницах.