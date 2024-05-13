Готовимся к падению спутников: чего ждать нижегородцам от мощнейших вспышек на Солнце в 2024 году

— У Солнца есть 11-летний цикл активности. Сейчас мы приближаемся к пику 25-го цикла, он должен прийтись на 2024−2025 год. Это приводит к тому, что на Солнце больше пятен, больше вспышек, Земля оказывается под действием заряженных частиц, летящих от Солнца. Действительно мощная вспышка, которая могла бы привести к последствиям, произошла в 1859 году и именуется «Событием Кэррингтона». В этом году рекордов не установлено, и я не могу говорить о том, что будет в августе или сентябре. Все будет зависеть от нашей звезды. При приближении пика солнечной активности таких вспышек будет процентов на 10 больше чем-то, что мы сейчас имеем.