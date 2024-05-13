Готовимся к падению спутников: чего ждать нижегородцам от мощнейших вспышек на Солнце в 2024 году

Одна из мощнейших за последние десятилетия вспышек на Солнце произошла в минувшие выходные. Это привело к тому, что в разных концах планеты от умеренных широт до субтропиков наблюдали полярные сияния, а метеочувствительные люди жаловались на ухудшение самочувствия. Как выяснилось, таких вспышек, несущих с собою магнитные бури, в 2024 году будет еще немало. «Комсомолка» узнала, почему нижегородцам не стоит ожидать поломки техники и серьезных проблем со здоровьем из-за активности небесного тела.
Возможно, начнут падать спутники…
— Появление вспышек на Солнце — нормальный процесс, — объяснил «КП-Нижний Новгород» лектор Нижегородского планетария имени Гречко Николай Лапин, — современная техника не реагирует на колебания магнитного поля Земли. Частотами радио, которые могли отключиться из-за магнитных бурь, мы также практически не пользуемся. К чему это действительно может привести, так это к изменениям в атмосфере. Это может стать косвенной причиной падения спутников, расположенных на высоте ниже 200 километров. Атмосфера разбухает, сопротивление увеличивается, и спутники начинают снижаться.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о двух мощных вспышках, произошедших 10 и 11 мая. Последний из перечисленных всплесков активности X5.8 сравнили с предыдущими вспышками в 1859, 2003 и 2017 годах. По мнению собеседника, недавние явления не являются из ряда вон выходящими, рекордных показателей они не достигли:
— У Солнца есть 11-летний цикл активности. Сейчас мы приближаемся к пику 25-го цикла, он должен прийтись на 2024−2025 год. Это приводит к тому, что на Солнце больше пятен, больше вспышек, Земля оказывается под действием заряженных частиц, летящих от Солнца. Действительно мощная вспышка, которая могла бы привести к последствиям, произошла в 1859 году и именуется «Событием Кэррингтона». В этом году рекордов не установлено, и я не могу говорить о том, что будет в августе или сентябре. Все будет зависеть от нашей звезды. При приближении пика солнечной активности таких вспышек будет процентов на 10 больше чем-то, что мы сейчас имеем.
Полярная Аврора на Кубе? Уже было!
Северное сияние — еще одно явление, связанное с солнечной активностью. В минувшие выходные его видели на разных широтах от Подмосковья до Кубы — далековато от полярного круга. Что это, если не признак аномалии? Оказывается, даже такое чудо уже было. Яркие всполохи там могли наблюдать, например, в 1989 году во время Квебекского события.
— За последние десятилетия мы стали более прогрессивными, — продолжил специалист, — у каждого есть интернет и все необходимые прогнозы. Явление можно снять на мобильный телефон, и через несколько минут об этом узнают все. Это не значит, что раньше такого не регистрировалось, просто сейчас поделиться информацией стало еще проще.
Также собеседник отметил, что северное сияние и его сила не имеют прямой связи с мощностью солнечных вспышек. Подобные «световые шоу» нижегородцы могут увидеть в этом году еще не раз, а могут и не увидеть:
— Вспышек много, но не все они происходят с выбросом корональной массы и доходят до Земли. Сияние будет, если частицы пришли. Его интенсивность зависит от многих факторов: что за частицы прилетели, какова их мощность, как выглядело на тот момент магнитное поле Земли, насколько оно отклонялось, происходит ли переполюсовка магнитных силовых линий.
В любом случае, вспышек в этом году ожидается больше, а значит и шансы запечатлеть яркие зеленые и малиновые всполохи у нижегородцев заметно выше.
О магнитных бурях и здоровье людей
Не секрет, что вспышки на Солнце приводят к возмущениям магнитного поля. Порой эти возмущения превращаются в магнитные бури. Считается, что это может повлиять на здоровье людей. Некоторые нижегородцы действительно отмечали, что в период магнитных бурь у них болела голова, чаще скакало давление, общая работоспособность падала, а раздражительность — увеличивалась. По состоянию на 13 мая наблюдается четырехбалльная магнитная буря. Подобные бури ожидаются и в ближайшие пару дней, а на пике солнечной активности их может быть еще больше.
— Повторюсь, колебания магнитного поля такой силы заметны только на датчиках. В быту человек их обычно не замечает. Я ни в коем случае не говорю, что такого явления, как чувствительность к магнитным бурям, не существует, но люди могут ошибочно связывать их со своими уже имеющимися болячками. Ставил эксперимент и выяснил: когда о магнитных бурях не сообщаешь, на здоровье никто не жалуется. Люди могут почувствовать себя плохо при более сильных вспышках. Будут ли такие в 2024 году — неизвестно, — резюмировал собеседник.