Умер каскадер Владимир Жариков

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», — говорится в публикации.
В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».
Кроме того, в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.
В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер», организовал частную кинофирму «Мустанг».