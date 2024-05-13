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Умер каскадер Владимир Жариков

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», — говорится в публикации.

В творческой биографии Жарикова более 80 актерских работ в фильмах, отметили в пресс-службе. Среди его проектов такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

Кроме того, в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков трижды участвовал в трюках: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.

В Союзе кинематографистов напомнили, что Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, которая просуществовала десять лет, затем преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер», организовал частную кинофирму «Мустанг».

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