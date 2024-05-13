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В Крыму расцвела опасная для человека купина неопалимая

Растение может причинить серьезные ожоги и довести до больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Крымских горах началось цветение опасного для человека растения.

— Ясенец голостолбиковый или купина неопалимая выглядит очень декоративно, однако трогать его и даже подходить к нему близко мы настоятельно не рекомендуем, — предостерегли в ФГБУ «Заповедный Крым».

Едкое эфирное масло, которое выделяет цветущее растение, попадая на кожу или слизистые оболочки, то есть нос, глаза, приводит к серьезным ожогам.

В жаркий день вероятность ожогов от соприкосновения с купиной значительно возрастает.

Растение настолько «коварное», что волдыри на коже могут проявляться не сразу, а спустя день или два. Вдобавок пораженные участки кожи заживают весьма медленно.

Даже после того, как растение отцвело, оно не теряет своих ядовитых свойств.

Экологи напоминают, что купину лучше всего обходить стороной, но уничтожать ее нельзя:

— В природе нет ничего лишнего или ненужного!

флора и фауна