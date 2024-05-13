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Главные новости к вечеру 13 мая

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров
Прошлое правительство России ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Владимира Путина.

Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны
Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

Условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей
Российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках «Семейной ипотеки», привязанных к числу детей в семье.

Экс-министру экономики Казахстана дали 24 года за убийство жены
Куандыка Бишимбаева признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью и истязании.

В Испании выявили случаи заболевания новой загадочной болезнью
Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti).