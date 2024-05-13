Главные новости к вечеру 13 мая

Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров

Прошлое правительство России ушло в отставку 7 мая — в день инаугурации Владимира Путина.



Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны

Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.



Условия по семейной ипотеке могут привязать к числу детей

Российские власти обсуждают возможность введения дополнительных мер поддержки в рамках «Семейной ипотеки», привязанных к числу детей в семье.



Экс-министру экономики Казахстана дали 24 года за убийство жены

Куандыка Бишимбаева признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью и истязании.



В Испании выявили случаи заболевания новой загадочной болезнью

Испанские исследователи выявили десятки случаев заболевания новой и загадочной болезнью — вирусом крысиного гепатита Е (Rocahepevirus ratti).