Новая магистраль появится на севере Петербурга

На севере Петербурга появится новая магистраль — М-32. Она соединит трассу М-49 вблизи «Лахта-Центра» с выходом на Приморское шоссе. Новая дорога позволит разгрузить транспортную сеть в этой части города. В частности, она облегчит путь от жилых комплексов «Лахта парк» и «Северный Версаль», исторического района Бобыльская Слобода в другие районы Северной столицы. Положительное заключение на строительство магистрали уже выдала Главгосэкспертиза России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
— М-32 в связке со строительством Южной улицы ускорит доступ транспорта к историческому району Северо-Приморская часть и бизнес-центру «Лахта». Также строительство новой магистрали позволит снизить транспортную нагрузку с Планерной улицы и участка Приморского шоссе от Планерной до Коннолахтинского проспекта, которые сейчас работают на пределе своей пропускной способности, — отметила главный эксперт проекта Светлана Головорушко.
Протяженность новой четырехполосной магистрали составит около 7,7 километра. Дорога будет иметь девять съездов, а также в ее состав войдет путепроводная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления. Кстати, на магистрали можно будет разгоняться до 80 километров в час.