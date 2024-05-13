Новая магистраль появится на севере Петербурга

На севере Петербурга появится новая магистраль — М-32. Она соединит трассу М-49 вблизи «Лахта-Центра» с выходом на Приморское шоссе. Новая дорога позволит разгрузить транспортную сеть в этой части города. В частности, она облегчит путь от жилых комплексов «Лахта парк» и «Северный Версаль», исторического района Бобыльская Слобода в другие районы Северной столицы. Положительное заключение на строительство магистрали уже выдала Главгосэкспертиза России. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.