В Красноярске закончился отопительный сезон

В Красноярске завершился самый короткий с 2019 года отопительный сезон. Об этом рассказали в городской администрации.
Распоряжение о завершении отопительного сезона 12 мая подписал глава города Владислав Логинов. В городе уже ведётся работа по перекрытию задвижек и прекращению подачи отопления.
В Красноярске система городского центрального отопления работает таким образом, что сети круглогодично находятся на циркуляции, сохраняя возможность не отключать отопление практически во всех домах и учреждениях города. Однако, не перекрывать задвижки после официального завершения отопительного периода управляющие организации имеют право только при условии того, что такое решение было ранее принято общим собранием собственников. В таких ситуациях отопление будет оплачиваться дополнительно по показаниям общедомовых приборов учёта.
В 2024 году отопительный сезон завершился на неделю раньше, чем в 2023 году. Тогда в квартирах Красноярска отопление отключили 19 мая. А начался сезон 2023/24 с 25 сентября, оказавшись самым коротким по продолжительности за последние пять лет. Всего его длительность составила 231 день. Сезон 2022/23 длился 243 дня, сезон 2021/22 — 240 дней, сезон 2020/21 — 236 дней, сезон 2019/20 — 242 дня.