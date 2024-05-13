В Красноярске закончился отопительный сезон

В Красноярске система городского центрального отопления работает таким образом, что сети круглогодично находятся на циркуляции, сохраняя возможность не отключать отопление практически во всех домах и учреждениях города. Однако, не перекрывать задвижки после официального завершения отопительного периода управляющие организации имеют право только при условии того, что такое решение было ранее принято общим собранием собственников. В таких ситуациях отопление будет оплачиваться дополнительно по показаниям общедомовых приборов учёта.