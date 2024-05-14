Прокуратура опротестовала запрет размещать электросамокаты на улицах Перми

«Дума должна отреагировать, надеемся, что ситуация придет в соответствие федеральному законодательству», — рассказали «ФедералПресс» в кикшеринговой компании.
Сейчас в Перми продолжает работать аренда самокатов и велосипедов Whoosh.
«Велосипеды размещены на “разрешенных” новыми нормативными актами парковках. Также запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки с разметкой или конструкцией в зонах, не попадающих под запрет администрации. За порядком размещения СИМ и велосипедов следит не только система мониторинга сервиса — каждое устройство постоянно на связи со специальной шеринговой платформой, но и команда городских рейнджеров — людей, которые контролируют аккуратное размещение СИМ», — пояснили в компании.
В свою очередь, в сервисе кикшеринга «МТС Юрент», который также работал в Перми и попал фактически под запрет чиновников, пока отказались комментировать ситуацию.
«Процедура выявления, перемещения и хранения данных средств аналогична работе проводимой ранее в отношении СИМ и началась 10 мая. На данный момент на стоянке временного хранения находится 64 электровелосипеда. Электросамокаты все выданы владельцам», — отметили в городской администрации.
Напомним, в начале мая в мэрии Перми заявили о планах по эвакуации с улиц города электровелосипедов. Тогда на сайте муниципалитета появился соответствующий проект постановления, в котором говорилось, что на штрафстоянки будут принудительно эвакуировать все «бесконтрольные средства передвижения» (велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга).
В пресс-службе городской администрации сослались на то, что припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров и безопасности дорожного движения.
В конце апреля один из сервисов кикшеринга начал размещать в Перми вместо самокатов электровелосипеды, поскольку они не подпадали под новые правила благоустройства, которые запрещали парковку средств индивидуальной мобильности в центре города. Это стало ответом на решение пермских властей, которые в конце марта утвердили изменения в правила благоустройства.