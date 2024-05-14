Прокуратура опротестовала запрет размещать электросамокаты на улицах Перми

«Велосипеды размещены на “разрешенных” новыми нормативными актами парковках. Также запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки с разметкой или конструкцией в зонах, не попадающих под запрет администрации. За порядком размещения СИМ и велосипедов следит не только система мониторинга сервиса — каждое устройство постоянно на связи со специальной шеринговой платформой, но и команда городских рейнджеров — людей, которые контролируют аккуратное размещение СИМ», — пояснили в компании.