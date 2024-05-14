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Прокуратура опротестовала запрет размещать электросамокаты на улицах Перми

ПЕРМЬ, 13 мая, ФедералПресс. Пермская прокуратура направила в городскую думу протест, признав отдельные положения поправок в правила благоустройства, которые касаются средств индивидуальной мобильности (СИМ), противоречащими федеральному законодательству. В надзорном ведомстве посчитали, что это нарушает права и законные интересы горожан и предпринимателей. Письмо в думу прокуратура направила на основании жалобы сервиса аренды СИМ Whoosh.

Источник: РИА "Новости"

«Дума должна отреагировать, надеемся, что ситуация придет в соответствие федеральному законодательству», — рассказали «ФедералПресс» в кикшеринговой компании.

Сейчас в Перми продолжает работать аренда самокатов и велосипедов Whoosh.

«Велосипеды размещены на “разрешенных” новыми нормативными актами парковках. Также запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки с разметкой или конструкцией в зонах, не попадающих под запрет администрации. За порядком размещения СИМ и велосипедов следит не только система мониторинга сервиса — каждое устройство постоянно на связи со специальной шеринговой платформой, но и команда городских рейнджеров — людей, которые контролируют аккуратное размещение СИМ», — пояснили в компании.

В свою очередь, в сервисе кикшеринга «МТС Юрент», который также работал в Перми и попал фактически под запрет чиновников, пока отказались комментировать ситуацию.

В пресс-службе мэрии Перми «ФедералПресс» заявили, что работа по перемещению, хранению и возврату электровелосипедов, размещенных на территории общего пользования, осуществляется в соответствии с постановлением главы города о порядке освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения от 8 мая 2024 года.

«Процедура выявления, перемещения и хранения данных средств аналогична работе проводимой ранее в отношении СИМ и началась 10 мая. На данный момент на стоянке временного хранения находится 64 электровелосипеда. Электросамокаты все выданы владельцам», — отметили в городской администрации.

Напомним, в начале мая в мэрии Перми заявили о планах по эвакуации с улиц города электровелосипедов. Тогда на сайте муниципалитета появился соответствующий проект постановления, в котором говорилось, что на штрафстоянки будут принудительно эвакуировать все «бесконтрольные средства передвижения» (велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга).

В пресс-службе городской администрации сослались на то, что припаркованные электровелосипеды, как и электросамокаты, не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров и безопасности дорожного движения.

Размер платы за перемещение одного электровелосипеда составляет 1,5 тысячи рублей, а плата за хранение одной единицы техники — 100 рублей в день. Забрать технику можно после предъявления документов, которые подтверждают права на имущество, и компенсации всех расходов по эвакуации и хранению.

В конце апреля один из сервисов кикшеринга начал размещать в Перми вместо самокатов электровелосипеды, поскольку они не подпадали под новые правила благоустройства, которые запрещали парковку средств индивидуальной мобильности в центре города. Это стало ответом на решение пермских властей, которые в конце марта утвердили изменения в правила благоустройства.

Прокуратура