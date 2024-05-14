Ночью 13 мая в Прикамье установлено пять рекордов минимальной температуры

В ночь на 13 мая в Пермском крае установлено пять рекордов минимальной суточной температуры воздуха. Как рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я», холоднее всего было в Ножовке, где столбики термометров опустились до −3,9 градусов. Предыдущий рекорд зафиксирован в 1986 году, тогда там было −2,9.
В Большой Соснове побит рекорд 2011 года. Минувшей ночью там было −3,8 градусов, предыдущий минимум −2,5. В Осе похолодало до −3. Здесь побит рекорд 2018 года, когда было Оса −2 градуса. В Оханске и Чайковском температура воздуха упала до −2,2 и −1,5 градусов соответственно. Тогда как в 1986 году было −1,2 и −0,7 градусов.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 14 мая на территории Прикамья также ожидаются отрицательные значения температуры воздуха, возможны новые рекорды.