Ночью 13 мая в Прикамье установлено пять рекордов минимальной температуры

В Большой Соснове побит рекорд 2011 года. Минувшей ночью там было −3,8 градусов, предыдущий минимум −2,5. В Осе похолодало до −3. Здесь побит рекорд 2018 года, когда было Оса −2 градуса. В Оханске и Чайковском температура воздуха упала до −2,2 и −1,5 градусов соответственно. Тогда как в 1986 году было −1,2 и −0,7 градусов.