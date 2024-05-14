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Фонд Cosmoscow признал Центр городской культуры в Перми «Интуицией года»

Пермские музеи побеждают в номинациях фонда второй год подряд.

Источник: Соцсети

Пермский Центр городской культуры получил престижную премию в сфере современного искусства. Он стал «Институцией года» по версии фонда Cosmoscow. Информация об этом размещена на официальной странице Центра в соцсети ВКонтакте.

Напомним, фонд Cosmoscow основан в 2017 году. Главной целью фонда является поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России.

В прошлом году лауреатом фонда Cosmoscow в номинации «Музей года» стал музей современного искусства PERMM. В рамках программы фонд выделил 1,8 млн рублей на покупку новых произведений в коллекцию пермского музея.

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