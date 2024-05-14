Фонд Cosmoscow признал Центр городской культуры в Перми «Интуицией года»

Пермский Центр городской культуры получил престижную премию в сфере современного искусства. Он стал «Институцией года» по версии фонда Cosmoscow. Информация об этом размещена на официальной странице Центра в соцсети ВКонтакте.
Напомним, фонд Cosmoscow основан в 2017 году. Главной целью фонда является поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России.
В прошлом году лауреатом фонда Cosmoscow в номинации «Музей года» стал музей современного искусства PERMM. В рамках программы фонд выделил 1,8 млн рублей на покупку новых произведений в коллекцию пермского музея.