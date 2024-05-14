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В Ростове от клещей обработали уже 317 гектаров

Для уничтожения насекомых используют цифокс.

В Ростове-на-Дону продолжается противоклещевая обработка территорий. Как рассказал глава администрации Алексей Логвиненко, сухая погода без дождя позволяет проводить такие работы.

В частности, в понедельник, 13 мая, подрядчик работал на улице 3-ей Лазерной в микрорайоне «Платовский», на участках в Темерницкой роще по улицам Орской и Каскадной, в Лелюшенковском парке по улице Думенко, на улице Панфиловцев от переулка Туапсинского до улицы Днепропетровской.

Всего за день обработали 15 гектаров, а с начала сезона — 317 гектаров.

«Для уничтожения насекомых используется безопасное для человека и животных вещество — цифокс. Его распределяют по поверхности с помощью опрыскивателей и генераторов тумана», — пояснил Алексей Логвиненко.

Помимо городских лесов и рощ от клещей обрабатывают парки, скверы, кладбища, другие общественные пространства и места массового отдыха ростовчан. Также дезинсекция выполняется на муниципальных территориях по заявлениям граждан и предписаниям Роспотребнадзора.

флора и фауна