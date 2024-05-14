В Ростове от клещей обработали уже 317 гектаров

В частности, в понедельник, 13 мая, подрядчик работал на улице 3-ей Лазерной в микрорайоне «Платовский», на участках в Темерницкой роще по улицам Орской и Каскадной, в Лелюшенковском парке по улице Думенко, на улице Панфиловцев от переулка Туапсинского до улицы Днепропетровской.