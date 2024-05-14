Две велодорожки на четыре километра проложат в двух районах Петербурга

Дороги продлят уже существующие в городе участки для велосипедистов. Первый маршрут на 1,4 километра будет располагаться от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, а второй — на 2,6 км — пройдет через Яхтенную, Планерную и Глухарскую улицы.