Две велодорожки на четыре километра проложат в двух районах Петербурга

Дороги продлят уже существующие в городе участки для велосипедистов. Первый маршрут на 1,4 километра будет располагаться от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, а второй — на 2,6 км — пройдет через Яхтенную, Планерную и Глухарскую улицы.
«Строительство состоится в несколько этапов и будет включать в себя земляные работы, устройство дорожного полотна и благоустройство. Планируемый срок завершения работ по созданию двух новых веломаршрутов — 30 августа 2024 года», — уточнили в городской администрации.
Всего за этот год в Петербурге собираются построить более девяти километров велодорожек. Они будут находиться в Московском, Приморском и Красногвардейском районах.
Ранее стало известно, что депутаты Петербурга запланировали открыть 900 километров трасс для велосипедистов за шесть лет.