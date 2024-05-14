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Две велодорожки на четыре километра проложат в двух районах Петербурга

В Красногвардейском и Приморском районах запустят две новые велодорожки. Их общая протяженность составит четыре километра, сообщили 13 мая в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Дороги продлят уже существующие в городе участки для велосипедистов. Первый маршрут на 1,4 километра будет располагаться от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, а второй — на 2,6 км — пройдет через Яхтенную, Планерную и Глухарскую улицы.

«Строительство состоится в несколько этапов и будет включать в себя земляные работы, устройство дорожного полотна и благоустройство. Планируемый срок завершения работ по созданию двух новых веломаршрутов — 30 августа 2024 года», — уточнили в городской администрации.

Всего за этот год в Петербурге собираются построить более девяти километров велодорожек. Они будут находиться в Московском, Приморском и Красногвардейском районах.

Ранее стало известно, что депутаты Петербурга запланировали открыть 900 километров трасс для велосипедистов за шесть лет.

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