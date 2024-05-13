Защита основателя «Макфы» подала иск к ВГТРК и Малахову

Поводом для иска стал один из выпусков передачи под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика», который 15 апреля вышел на «России-1» и сайте «Смотрим». По данным защиты, в выпуске прозвучали более 20 фраз, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию экс-губернатора. В их числе — заявления о том, что активы Юревича «имеют коррупционное происхождение», «о коррумпированности Юревича знал весь регион», «свою бизнес-империю крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний он прятал за родственниками и близкими подругами», «пока губернатор путешествовал на дорогих яхтах по заграничным курортам, челябинцы годами ждали квартиры, которые он им обещал», и другие. Адвокаты просят признать их не соответствующими действительности и опровергнуть.