Защита основателя «Макфы» подала иск к ВГТРК и Малахову

Ответчиками, помимо «России-1», стали автор и ведущий программы Андрей Малахов, сетевое издание «Смотрим», ВГТРК и участник шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий. Трунов сообщил изданию 74.ru, что истец требует взыскать с них 100 млн руб. В случае выигрыша деньги обещают направить на благотворительность.
«В указанных фрагментах содержатся утверждения, содержащие сведения о нарушении истцом норм права, морали, деловой этики, которые не соответствуют действительности. Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генеральной прокуратурой РФ исковых требований к истцу и иным лицам в Центральный районный суд г. Челябинска об изъятии “из чужого незаконного владения” 100% акций АО “Макфа” и других активов, принадлежащих членам семьи истца и иным гражданам», — говорится в исковом заявлении.
РБК направил запрос в ВГТРК.
В марте Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, их родственники, а также ряд юрлиц.
По мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения». Они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», считают в ведомстве.
Как сообщал ТАСС, судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у зятя Белоусова Максима Чигинцева по делу «Макфы». Адвокат Павел Хлюстов назвал эту сумму продуктом «творчества судебного пристава». Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.
Адвокаты владельцев «Макфы» предлагали мировое соглашение, в рамках которого те собирались выкупить обратно компанию, а государство должно было войти в ее управление. Владельцы также планировали ежегодно выделять 1 млрд руб. на «цели, связанные со специальной военной операцией».
Однако в мае суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов «Макфы». Защита не согласилась с этим решением и заявила, что обжалует его в ближайшее время.