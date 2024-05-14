Редкая голландская монета продана на аукционе более чем за 1 млн евро

Источник сообщает, что это самая большая цена, за которую когда-либо покупали голландскую монету. Всего были выпущено две такие монеты. На них изображена королева Вильгельмина в возрасте 10 лет, в котором она вступила на престол.
За последние 130 лет монета выставлялась на аукцион четыре раза. Последний раз это было в 2001 году, тогда она ушла с аукциона за чуть более чем за 45 тыс. евро. Сейчас новый владелец предложил за нее 850 тыс. евро, а вместе с аукционными расходами общая стоимость составила 1 045 500 евро. Покупатель решил остаться анонимным.
Монета в очень хорошем состоянии и является единственной в своем роде, находящейся в обороте. Второй экземпляр находится в распоряжении Нидерландского банка.