Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкая голландская монета продана на аукционе более чем за 1 млн евро

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряная монета номиналом в четверть голландского гульдена, выпущенная в 1891 году, продана на аукционе в Нидерландах более чем за 1 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS.

Источник: Reuters

Источник сообщает, что это самая большая цена, за которую когда-либо покупали голландскую монету. Всего были выпущено две такие монеты. На них изображена королева Вильгельмина в возрасте 10 лет, в котором она вступила на престол.

За последние 130 лет монета выставлялась на аукцион четыре раза. Последний раз это было в 2001 году, тогда она ушла с аукциона за чуть более чем за 45 тыс. евро. Сейчас новый владелец предложил за нее 850 тыс. евро, а вместе с аукционными расходами общая стоимость составила 1 045 500 евро. Покупатель решил остаться анонимным.

Монета в очень хорошем состоянии и является единственной в своем роде, находящейся в обороте. Второй экземпляр находится в распоряжении Нидерландского банка.