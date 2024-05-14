Редкая голландская монета продана на аукционе более чем за 1 млн евро

За последние 130 лет монета выставлялась на аукцион четыре раза. Последний раз это было в 2001 году, тогда она ушла с аукциона за чуть более чем за 45 тыс. евро. Сейчас новый владелец предложил за нее 850 тыс. евро, а вместе с аукционными расходами общая стоимость составила 1 045 500 евро. Покупатель решил остаться анонимным.