Северное сияние увидели в Актюбинской области

Издание опубликовало снимок от читателей из Уилского района.
В Актюбинском планетарии объяснили, что регион находится на 50-м градусе северной широты, но в некоторых районах полярное сияние в ночь на 11 мая тоже было видно, хотя оно возникает в небе между 60° и 75° северной и южной широты. То есть над Антарктидой, Аляской, Канадским архипелагом, Гренландией, Исландией, северной частью Скандинавского полуострова.
«По словам Виталия Кима, научного сотрудника астрофизического института, кандидата физико-математических наук, с которым мы связались, мощные вспышки на Солнце порождают полярное сияние, его можно наблюдать даже в приэкваториальных зонах. Например, северное сияние иногда наблюдают на Кубе, широта которой примерно 20 градусов северной широты. Активность солнца длится примерно 4 года. Максимум активности прогнозируется в 2025, потом будет спад», — рассказала Бибигуль Мустафина, замдиректора планетария.
«Диапазон» отмечает, что в дни активного солнца специалисты рекомендуют людям, склонным к метеозависимости, избегать стрессов и следить за своим здоровьем.