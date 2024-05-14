Северное сияние увидели в Актюбинской области

В Актюбинском планетарии объяснили, что регион находится на 50-м градусе северной широты, но в некоторых районах полярное сияние в ночь на 11 мая тоже было видно, хотя оно возникает в небе между 60° и 75° северной и южной широты. То есть над Антарктидой, Аляской, Канадским архипелагом, Гренландией, Исландией, северной частью Скандинавского полуострова.