Какой сегодня день: 14 мая

Знаете ли вы, что 14 мая 1969 года родилась лауреат двух премий «Оскар» актриса Кейт Бланшетт? О том, чем еще ознаменовано 14 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 14 мая
В 1835 году в свет вышла написанная Александром Пушкиным «Сказка о рыбаке и рыбке».
В 1948 году Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства Израиль.
В 1993 году был создан экономический союз СНГ.
В России отмечается день фрилансера.
Кто родился 14 мая
Кинорежиссер Джордж Лукас (1944).
Кинорежиссер Роберт Земекис (1952).
Актер Тим Рот (1961).
Певец Сергей Лемох (1965).
Актриса Кейт Бланшетт (1969).
Кинорежиссер София Коппола (1971).
Актриса Анна Михалкова (1974).
Музыкант Святослав Вакарчук (1975).
Бизнесмен Марк Цукерберг (1984).
14 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память пророка Иеремии, преподобного Пафнутия Боровского, священномученика Макария, благоверной Тамары — царицы Грузинской, преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия.
Именины
14 мая именины у Макара, Ефима, Игнатия, Герасима, а также у Тамары и Нины.