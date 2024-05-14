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Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-западный 7−12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до −2, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9», — уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13 градусов.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.

В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем +13…+15.

В Евпатории ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.

В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем +15…+17.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.