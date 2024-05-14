Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

«Ветер северо-западный 7−12 м/с, утром и днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до −2, днем +10…+15 градусов, в горах +4…+9», — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16.
В Ялте и Алуште облачно, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 градусов, днем +13…+15.
В Евпатории ночью облачно, без осадков, днем переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +14…+16.
В Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем +15…+17.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.