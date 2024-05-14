Арктические воздушные массы в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Во вторник арктические воздушные массы обусловят в Крыму пасмурную прохладную погоду. Ночью без осадков, в южных и восточных районах кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, местами сильные, грозы. В южных районах Крыма и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.