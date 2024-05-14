Что можно и нельзя делать в день Еремея 14 мая, который называют Запрягальник

Православная церковь 14 мая вспоминает пророка Иеремия. В народе отмечают день Еремея, или день Еремея Запрягальника. Название появилось из-за того, что 14 мая приступали к полевым работам. Кроме того, для пахоты запрягали лошадей.
Что нельзя делать 14 мая
Не следует давать взаймы. Запрещено бездельничать. Это грозит неудачами. Не рекомендуется злиться, а также грустить. День Еремея не подходит для проведения важных финансовых переговоров. Считается, что не принесут ожидаемого результата. Нельзя пересаживать комнатные цветы.
Что можно делать 14 мая
По традиции, с 14 мая приступали к засеву полей и активной пахоте. К святому обращались за помощью при проведении указанных работ. День также походит для того, чтобы сходить в гости или же позвать гостей к себе.
Согласно приметам, непогода предвещает холодную зиму. Про сухое и ветреное лето предупреждает звездное небо. В том случае, жаркая погода говорит о том, что лето будет прохладным.