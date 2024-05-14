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Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил для иноагентов

Музыканту Андрею Макаревичу*, создателю группы «Машина времени», грозит уголовное преследование и два года лишения свободы за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника агентства, на данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. В случае возбуждения дела, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

Также стало известно, что внимание правоохранительных органов привлекло общение Макаревича* с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представлялись президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе разговора музыкант выразил поддержку Вооруженным силам Украины в конфликте с Россией и даже попытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру. Представитель правоохранительных органов добавил, что после таких высказываний планируется проверка на экстремизм в отношении музыканта.

Согласно законодательству, если человек дважды за год привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента, ему может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ. Адвокат Макаревича* Александр Альдаев отказался комментировать возможное уголовное дело музыканта ТАСС.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом

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