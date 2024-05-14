Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил для иноагентов

По информации источника агентства, на данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. В случае возбуждения дела, ему может грозить лишение свободы до двух лет.