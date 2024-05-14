Период дождей продолжается: какая погода будет в Хабаровском крае 14 мая

Во вторник, 14 мая, в Хабаровском крае продолжится период осадков и похолодания, начавшийся на прошлой неделе. Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Дождь. Ветер южный, 7−12 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +11…+13 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. Кратковременный дождь. Ветер восточный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём +14…+16 градус. Дождь. Ветер южный, 6−11 м/с.
В Советской Гавани днём +6…+8 градусов, к ночи похолодает до +3…+5 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +8…+10 градусов, к ночи похолодает до −1… +1 градуса. С утра небольшой дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.
В Охотске резко потеплеет: днём температура поднимется до +6…+8 градусов, что кратно превысит показатели предыдущих дней. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.