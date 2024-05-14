Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совсем жара: в Новосибирске 14 мая потеплеет до +27 градусов

14 мая в Новосибирске потеплеет до +27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 56% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

На этой неделе вторник, 14 мая, будет самым жарким днем недели. Уже ночью температура не опустится ниже +8, а днем поднимется до +25…+27. На ОбьГЭСе будет немного прохладнее, до +22…+24.

— Будет переменная облачность, без осадков, в конце дня местами небольшой дождь, гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.

По Новосибирской области ночью будет около +12…+17 градусов, местами +5…+10. А днем — все +22…+27. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, по востоку местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы.