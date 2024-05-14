Совсем жара: в Новосибирске 14 мая потеплеет до +27 градусов

На этой неделе вторник, 14 мая, будет самым жарким днем недели. Уже ночью температура не опустится ниже +8, а днем поднимется до +25…+27. На ОбьГЭСе будет немного прохладнее, до +22…+24.
— Будет переменная облачность, без осадков, в конце дня местами небольшой дождь, гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет около +12…+17 градусов, местами +5…+10. А днем — все +22…+27. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, по востоку местами небольшие дожди, в отдельных районах грозы.