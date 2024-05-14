Заброшенные и неухоженные: новосибирцы жалуются на состояние кладбищ

Новосибирские журналисты издания «АиФ — Новосибирск» составили своеобразный антирейтинг городских кладбищ, основываясь на отзывах пользователей популярной платформы 2ГИС.



Оказалось, что порой посещение мест упокоения превращается для новосибирцев в настоящую полосу препятствий. Горожане жалуются на запущенное состояние погостов, разбитые дороги, переполненные мусорные контейнеры и огромное количество клещей.



Низкий рейтинг — 2,6 балла из 5 возможных — получило Клещихинское кладбище. «Понимаю, что везде есть плюсы и минусы, но на этом кладбище туалеты и некоторые места захоронений — это нечто…», — пишет в своем отзыве пользователь Александр Князев.



К посту приложены фотографии, на которых кладбище выглядит заброшенным и неухоженным. Новосибирцы также высказывают опасения, что на территории кладбища не проводилась весенняя обработка от клещей. Кроме того, есть отзывы о финансовых махинациях при захоронении. «Двухместная могила. Начали договариваться, чтобы подхоронить отца к матери. За госпошлину он “не влезал”. За 20 тысяч наличными — влез!!!» — возмущается пользователь с ником Елена.



Заельцовское кладбище, расположенное на Мочищенском шоссе, получило оценку 2,8 балла. Горожане критикуют работу персонала, отсутствие планировки и дорожек между захоронениями, большое количество мусора.



«Сталкивались несколько раз с персоналом этого заведения, и каждый раз — один негатив, — пишет пользователь с ником Антиукропий Антиукропский. — Первый раз упало дерево на оградку могилы деда, зафиксировали, но намекнули ненавязчиво, что это наши проблемы, в итоге устраняли своими силами». Он приводит еще несколько примеров невежливого поведения со стороны администрации кладбища.



Марина Заборовская также оставила резкий отзыв: «Была в сентябре 2023 года. Квартал 66/67 — это ужас какой-то: мусор, поваленные деревья, стенки от оградок почти везде».



Кудряшовское кладбище, расположенное под Новосибирском, также получило оценку 2,8 балла. Здесь жалуются на непонятный график работы (например, в воскресенье территория закрыта уже в 16:40) и на горы мусора.



Самую низкую оценку — 1,5 балла — получило Марусинское кладбище в Новосибирском районе. Правда, пользователи оставили только два негативных отзыва, поэтому эта оценка может не в полной мере отражать ситуацию.