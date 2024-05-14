Бюджетников ждут новые реформы заработной платы

Действующая модель зарплат у бюджетников вызывает много вопросов и нареканий. Эксперты отмечают, что на одних и тех же должностях у людей разные зарплаты только потому, что они живут в разных регионах. При этом порой разные зарплаты могут быть даже в пределах одного региона.