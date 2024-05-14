Бюджетников ждут новые реформы заработной платы

Новая система оплаты труда для бюджетников должна быть разработана и внедрена уже к 2027 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Действующая модель зарплат у бюджетников вызывает много вопросов и нареканий. Эксперты отмечают, что на одних и тех же должностях у людей разные зарплаты только потому, что они живут в разных регионах. При этом порой разные зарплаты могут быть даже в пределах одного региона.
Кроме этого во многих бюджетных сферах, например в здравоохранении и образовании, оклад составляет лишь малую часть зарплаты специалиста, а все остальное — это надбавки. Это позволяет начальству злоупотреблять своим положением, а также толкает граждан на переработки, чтобы получать больше различных доплат.
Новая система оплаты труда должна решить эти проблемы. Отмечается, что сначала она затронет здравоохранение и образование, а затем её распространят и на других бюджетников.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков указал на еще одну существенную проблему с зарплатами, у молодых специалистов они слишком маленькие. Люди могут заработать больше работая курьером, чем по своей профильной специальности, это усугубляет кадровый голод в стране, приводит «РГ» слова эксперта.
Работать некому: 70% предприятий в России столкнулись с нехваткой кадров.
Набиуллина рассказала о нехватке сотрудников на российских предприятиях.