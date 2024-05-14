День города 2024 в Находке отметят концертами и праздничным салютом

В этом году 18 мая, Находке исполнится 74 года. Запланированы футбольный матч, концерты, бои подушками викторины, салют и другие мероприятия, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Основная программа пройдет на набережной Соленого озера. Здесь развернутся интерактивные площадки с футбольным матчем, мастер-классами по игре в городки и настольному теннису. В 11:00 начнется концерт Оркестра русских народных инструментов, в 12:00 — бои подушками и перетягивание каната, в 13:00 — выступление велосипедистов с трюками. Также на территории набережной с 12:00 развернется ярмарка, творческая мастерская и книжная выставка.
А что в других районах?
В 12:00 в сквере «Радуга» состоится концерт «Мой город у моря». В 14:00 на детской площадке на улице Свердлова, 35, пройдет эрудит-круиз «Незнакомое в знакомом». В 15:00 в Городском парке предложат поучаствовать в настольной игре «Прогулки по побережью». В 16:00 в «Ливадии» организуют викторину «Находка — причал России».
Празднование 74-летие города завершится салютом, который запланирован на 22:00.