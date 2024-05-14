День города 2024 в Находке отметят концертами и праздничным салютом

Основная программа пройдет на набережной Соленого озера. Здесь развернутся интерактивные площадки с футбольным матчем, мастер-классами по игре в городки и настольному теннису. В 11:00 начнется концерт Оркестра русских народных инструментов, в 12:00 — бои подушками и перетягивание каната, в 13:00 — выступление велосипедистов с трюками. Также на территории набережной с 12:00 развернется ярмарка, творческая мастерская и книжная выставка.