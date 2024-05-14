«Пришлось лететь на Взлетку»: журналист рассказал, сколько заработал в службе доставки

Он появился так же неожиданно, как два первых. Я откликнулся. Не успел еще выйти из дома, а время подачи уже пошло. Быстро завел машину и поехал по адресу, откуда нужно было забрать заказ. От меня это место было в 4 минутах езды, но поскольку я их потратил на сборы, опоздал как раз на эти 4 минуты. Повезло еще, что машина не требовала прогрева, пробок не было, и адрес нашел быстро.