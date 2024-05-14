«Пришлось лететь на Взлетку»: журналист рассказал, сколько заработал в службе доставки

Журналист «МК в Красноярске» попробовал себя в роли курьера. О том, как удалось выполнить первый заказ и сколько получилось заработать — в материале от первого лица.
По данным сервиса hh.ru, в Красноярском крае сохраняется достаточно высокий спрос на курьеров. При этом и предложение его догоняет. В первом квартале 2024 года работодатели разместили около тысячи вакансий для служб доставки. Годом ранее их было на 69% меньше.
Внезапный заказ
На одну вакансию, сообщают кадровики, приходится почти 8 резюме. И это неудивительно — некоторым обещают 143 тысячи рублей в качестве зарплаты.
Я попробовал устроиться в службу доставки известного сервиса, чтобы узнать, чем заманчива работа курьера. Да и дополнительный заработок все же не бывает лишним.
Для регистрации нужно было заполнить информацию о себе, автомобиле, сфотографировать документы. После процедур по инструкции из приложения, меня подключили к местному таксопарку. Со мной связался человек, представившийся руководителем, и сказал, что я могу задавать ему любые вопросы. Но их не особо не было на момент регистрации.
Зарегистрировался я в выходной день. Периодически заглядывал в приложение, но заказов не было. Зато постепенно начали приходить два чувства: удивление и разочарование. Я связался с администратором таксопарка и спросил, где заказы.
«Вам нужно купить термокороб, тогда, возможно, будут заказы. Либо ждите, когда закажут доставку без них», — ответил администратор.
В итоге вечером внезапно раздался громкий рингтон. Я такой слышал у таксистов и не ожидал, что такой прозвучит дома. Это пошли заказы. Два пропустил и тут же заметил, что в приложении баллы активности стремительно улетучиваются. Решил, что возьму следующий заказ.
Он появился так же неожиданно, как два первых. Я откликнулся. Не успел еще выйти из дома, а время подачи уже пошло. Быстро завел машину и поехал по адресу, откуда нужно было забрать заказ. От меня это место было в 4 минутах езды, но поскольку я их потратил на сборы, опоздал как раз на эти 4 минуты. Повезло еще, что машина не требовала прогрева, пробок не было, и адрес нашел быстро.
И тут новая неожиданность. Когда изучал приложение, понял, что не все районы доставки мне открыты. Соответственно, ожидал, что точка А и точка Б будут в Октябрьском районе. Но нет. Пришлось лететь на Взлетку. Именно лететь, потому что с микрорайона Ветлужанка меня отправили на улицу Алексеева в район ТРЦ «Планета». Я должен был добраться за 40 минут.
Опасная поездка
Забрав посылку и извинившись за небольшое опоздание, чуть ли не побежал до машины. На ходу думал, как добраться быстро. Маршрут созрел достаточно быстро, и я ускорился.
Страх опоздать был велик, ведь промедление могло, как я думал, сказаться на рейтинге или сумме оплаты. При этом нужно было соблюдать правила, чтобы не нарваться на штрафы, которые были бы в два раза выше положенного вознаграждения.
Еще один фактор, который был против меня — состояние дорог. На пути оказалось много участков, где, по какой-то причине, сняли верхний слой асфальта и остановили работы. Маневрировать, чтобы объехать местами было довольно сложно. И я покорно заезжал в выбоины, из-за чего рисковал и так повидавшей всякое подвеской.
В итоге я добрался до Взлетки на целых 10 минут раньше времени. Еще у меня ушли минуты на поиск нужного дома, а также подъем на этаж, так как лифта нигде не было видно. В итоге, уставший, но довольный, вручил заказ и отправился в обратный путь.
Общаясь с таксистами и опробовав похожую сферу самостоятельно, я понял, что для хорошего заработка и в пассажирских перевозках и доставке посылок нужно много и быстро ездить. Последнее как раз не очень хорошо, так как спешка на дороге опасна. В остальном, как мне показалось, это — один из вариантов для дополнительного заработка. Не слишком тяжелый, но, в то же время, не без минусов.
Еще один важный момент, который я извлек для себя: поскольку важно официально оформиться (как самозанятый или ИП), нужно платить налоги. Поэтому при планировании объема заказов для выполнения нужно это учитывать.
Возможно, у тех красноярцев, кто работал в доставке, другой опыт. Но я делюсь своим. А те, кто лишь планирует работать в сфере доставки, могут прочитать и самостоятельно решить, работать или нет в этой отрасли.
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