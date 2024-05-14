«Травят нас?»: вопиющий случай в жилом районе Владивостока — видео с места

Вопиющий случай в жилом районе Владивостока разгневал народ. Кадрами с места событий поделились в тг-канале svodka25 (18+), где сообщили, что на Змеинке с самого утра вторника, 14 мая, стоял жуткий смог.
Отмечается, что на Змеинке стоит туман и ужасный запах гари. Весь район затянут своеобразной дымкой, при этом повсюду ужасный запах чего-то горелого.
«Едкий, мерзкий запах, аж тошно стало сразу», «Травят нас?», — негодуют жители.
По информации Единой диспетчерской службы, в настоящий момент на месте возгорания работают пожарные. Однако в МЧС сообщают, что причина дыма «точно не пожар и что стало причиной задымления, сказать не можем».