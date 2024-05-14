В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

— Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края просит неукоснительно соблюдать установленные в период действия режима ЧС ограничения, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физических лиц до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей, — напомнили в профильном ведомстве. О случаях обнаружения лесных пожаров граждан просят сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный). Это позволит оперативно ликвидировать очаги возгорания и не допустить увеличения их площади.