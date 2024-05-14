В Хабаровском крае потушили все лесные пожары

За минувшие сутки в Хабаровском крае ликвидированы последние очаги возгорания на территории Солнечного района. На утро 14 мая лесные пожары на территории региона не зафиксированы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно статистике министерства лесного хозяйства региона, с начала сезона в крае произошло 211 лесных пожаров на общей площади почти 174 тысячи гектаров.
Вместе с тем, на всей территории региона продолжает действовать пожароопасный сезон.
— Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края просит неукоснительно соблюдать установленные в период действия режима ЧС ограничения, чтобы не допустить ухудшения обстановки. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физических лиц до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей, — напомнили в профильном ведомстве. О случаях обнаружения лесных пожаров граждан просят сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный). Это позволит оперативно ликвидировать очаги возгорания и не допустить увеличения их площади.