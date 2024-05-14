Названа опасная патология, вызываемая злоупотреблением кофе

«Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трёх чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей».
Если человек выпивает чашку кофе, то происходит спазм сосудов, перерастающий в активизацию надпочечников, отметил врач. Это увеличивает выработку адреналина и усиливает частоту сердцебиения, добавил он.
«Также происходит некоторая “централизация” кровообращения, то есть кровь от периферии перенаправляется больше к жизненно важным органам, таким как головной мозг, сердце, печень. Таким образом в глубоких венах нижних конечностей, помимо спазма, происходит ещё и уменьшение крови в венозном русле, что может способствовать появлению тромбоза и воспаления стенок этих сосудов».
В итоге кровь пытается обойти подобные участки при помощи системы поверхностных вен. С течением времени этот процесс нарушает нормальную работу сосудов, связывающих поверхностные и глубокие вены. Поэтому кровь начинает застаиваться в поверхностных венозных сосудах, резюмировал он.