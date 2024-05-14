Названа опасная патология, вызываемая злоупотреблением кофе

«Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трёх чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей».