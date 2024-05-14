Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова стала героиней фильма за полгода до отставки

В фильме она рассказала о том, как зарождалась идея создания ледового дворца спорта «Арена», какие были риски во время реализации проекта. Но несмотря на это, Анне Терешковой вместе с ее командой удалось создать масштабный дворец спорта, который сейчас собирает сотни жителей как Новосибирска, так и других городов.