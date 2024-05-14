«Морской конгресс — Дальний Восток» пройдет во Владивостоке с 30 по 31 мая

С 30 по 31 мая 2024 года во Владивостоке впервые состоится «Морской конгресс — Дальний Восток» (18+), в котором примут участие более 1200 делегатов — представителей власти и бизнеса.
Титульными партнерами Конгресса стали такие лидеры отрасли, как ССК «Звезда», Транспортная группа FESCO, Дальневосточный центр судостроения и судоремонта и Российский морской регистр судоходства. Стратегическим партнером выступает Корпорация морского приборостроения, партнерами деловой программы — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), Российская палата судоходства, Ассоциации морских торговых портов, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) и HeadHunter — одна из крупнейший российских компаний интернет-рекрутмента. Конгресс будет проходить в главном кампусе ДВФУ, где проводятся мероприятия самого высокого международного уровня.
В рамках конгресса будет представлено более 30 регионов России — от Калининграда до Сахалина. Сформирован состав правительственных делегаций из Санкт-Петербурга, Хабаровского края, Архангельской области, Нижегородской области, Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области и Магаданской области. Список участников опубликован на сайте мероприятия.
Подтвердили свое участие иностранные компании из таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам, Корея, Турция, Казахстан и Республика Беларусь. В международный блок деловой программы включены несколько мероприятий, среди них стратегическая сессия «Международное сотрудничество в судостроении и судоходстве: приоритеты и потенциал АТР» (18+), практическая сессия «Успешный бизнес с Китаем: как это работает» (18+), а также международные бизнес-диалоги «Россия — Китай» и «Россия — Индия» (18+).