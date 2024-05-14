«Морской конгресс — Дальний Восток» пройдет во Владивостоке с 30 по 31 мая

Подтвердили свое участие иностранные компании из таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам, Корея, Турция, Казахстан и Республика Беларусь. В международный блок деловой программы включены несколько мероприятий, среди них стратегическая сессия «Международное сотрудничество в судостроении и судоходстве: приоритеты и потенциал АТР» (18+), практическая сессия «Успешный бизнес с Китаем: как это работает» (18+), а также международные бизнес-диалоги «Россия — Китай» и «Россия — Индия» (18+).