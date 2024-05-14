В Хабаровском крае тигра перевезли подальше от людей

В ночь с 9 на 10 мая сотрудниками охотнадзора в окрестностях пос. Долми района имени Лазо Хабаровского края по разрешению Росприроднадзора отловлен самец амурского тигра, беспокоивший жителей поселка, сообщает ИАAmurMedia со ссылкой на управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Отлов провели сотрудники управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». Службы работают при поддержке Центра «Амурский тигр».
Ветеринары проверили состояние тигра — он здоров, травм у него нет. Зверя отвезли подальше от населенных пунктов, туда, где высокая численность копытных, и выпустили на волю. Выпуск состоялся в Хабаровском крае.