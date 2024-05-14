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В Хабаровском крае тигра перевезли подальше от людей

Хищник привлек к себе внимание специалистов тем, что охотился на собак.

Источник: Соцсети

В ночь с 9 на 10 мая сотрудниками охотнадзора в окрестностях пос. Долми района имени Лазо Хабаровского края по разрешению Росприроднадзора отловлен самец амурского тигра, беспокоивший жителей поселка, сообщает ИАAmurMedia со ссылкой на управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.⁣

Отлов провели сотрудники управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». Службы работают при поддержке Центра «Амурский тигр».

Ветеринары проверили состояние тигра — он здоров, травм у него нет. Зверя отвезли подальше от населенных пунктов, туда, где высокая численность копытных, и выпустили на волю. Выпуск состоялся в Хабаровском крае.

флора и фауна