Жителей Хабаровского края зовут отметить юбилей Вяземского района

Администрация Вяземского района Хабаровского края в честь празднования 90-летия муниципалитета подготовила серию интересных мероприятий, на которые приглашают жителей и гостей региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», центральным событием юбилея станет большое уличное торжество «Сказание о земле Вяземской». Праздник отметят в субботу, 18 мая.
По информации пресс-службы районной администрации, главной площадкой станет краеведческий музей имени Усенко и прилегающая к нему территория. Изюминкой праздника станет проведение всевозможных национальных русских народных игр и забав. Также гостей ждет праздничное чаепитие — с русским самоваром, баранками, калачами и пирогами.
— «Сказание о земле Вяземской» вошло в число победителей конкурса среди муниципальных образований на подготовку и организацию событийных мероприятий. На проведение уличного праздника район получил финансовую поддержку из краевого бюджета. Деньги пошли на реквизит, костюмы и оформление площадок. На празднике все желающие смогут примерить на себя образы казака, крестьянина и железнодорожника конца 19 — начала 20 века и сделать яркие снимки на память в фотозонах, — рассказали в краевом министерстве туризма.
Также в программе праздника — творческая «Народная мастерская» с мастер-классами по изготовлению обрядовых кукол, чеканке сувенирной монеты с символикой Вяземского района. Кроме того, подготовлена интерактивная площадка «Народные игры и забавы», где гостей познакомят с увлекательными играми для детей и взрослых. Так, участники узнают что такое «Бирюльки», «Малечина-калечина» и как правильно соревноваться в «Городки», «Закидушки» и «Кольцебросцы».
— Мы хотим, чтобы как можно больше жителей и гостей региона узнали об истории и культуре нашего родного района и края через возрождение национальных русских традиций. А какой русский праздник без веселья, музыки и танцев? На протяжении всего праздника будут звучать весёлые народные песни и переливы гармошек, запланировано выступление творческих коллективов. Всё желающие смогут спеть вместе с музыкантами любимые народные песни. А на ярмарке можно приобрести на память сувениры ручной работы местных мастеров, а также выпечку и напитки, — подчеркнули в администрации Вяземского района.
Отметим, что добраться до города Вяземский из Хабаровска можно как на личном автотранспорте, так и на автобусах № 202, № 215 и № 297 или на электричке № 6802. Праздник пройдёт по адресу: улица Коммунистическая, д. 15. Начало в 12:30.