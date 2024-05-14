Жителей Хабаровского края зовут отметить юбилей Вяземского района

— Мы хотим, чтобы как можно больше жителей и гостей региона узнали об истории и культуре нашего родного района и края через возрождение национальных русских традиций. А какой русский праздник без веселья, музыки и танцев? На протяжении всего праздника будут звучать весёлые народные песни и переливы гармошек, запланировано выступление творческих коллективов. Всё желающие смогут спеть вместе с музыкантами любимые народные песни. А на ярмарке можно приобрести на память сувениры ручной работы местных мастеров, а также выпечку и напитки, — подчеркнули в администрации Вяземского района.