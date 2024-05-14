В Уфе начинает работу новая хоккейная школа

В Центре спортивной подготовки имени Мустафина объявили об открытии детско-юношеской хоккейной школы «Красная Машина Юниор Уфа», которая запускается в партнерстве с хоккейной академией СКА и Федерацией хоккея России.
Заниматься юные хоккеисты будут по стандартам Национальной системы подготовки хоккеистов, разработанным специалистами ФХР. В нашей стране уже открыты филиалы в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Уфа станет пятой точкой на карте проекта.
— Основные задачи нашей школы — это, прежде всего, формирование потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях физической культурой. Умение работать в команде и, конечно, же мотивация для достижения спортивных высот, — рассказал гендиректор новой хоккейной школы, депутат Курултая Антон Матрёнин.
Для столицы республики это очень хорошая новость, поскольку новая хоккейная школа — это ещё одно место, где уфимцы смогут заниматься спортом. Тем более что, как рассказали создатели, плата за обучение планируется минимальной — ниже, чем в школе «Салавата Юлаева». Хотя источники финансирования только определяются, будет сделано всё возможное, чтобы минимизировать расходы родителей на занятия их детей.
— Пока набираем самые младшие возраста, — делится с нами планами воспитанник уфимского хоккея Дмитрий Цыбин — директор по стратегическому развитию школы «Красная Машина Юниор Уфа». — Будем расти и становиться большими. В дальнейшем, конечно, хотим бороться за самые высокие места и готовить ребят в лучшие команды нашей страны.
Базироваться спортивная школа будет в Центре спортивной подготовки имени Мустафина на Менделеева. Тренерский состав пока формируется, но уже ведется набор юных хоккеистов 2018-го, 2019-го и 2020 года рождения, и к концу лета около сотни начинающих спортсменов приступят к тренировкам.
— Тестирование при наборе, конечно, планируется, — продолжает г-н Цыбин. — Если говорить о самых маленьких ребятах, 2020-го года, то тестировать будем после определенного периода тренировочного процесса, отбирать, скажем так, самых талантливых ребят. Условия для занятий здесь шикарные: светлый каток, удобные раздевалки, дополнительные залы для занятий ОФП и игровых тренировок.
Несмотря на то, что новая школа будет существовать под патронажем хоккейного клуба из Санкт-Петербурга, уфимскому хоккею в целом «Красная Машина Юниор» также будет очень полезна, поскольку увеличит конкуренцию, о необходимости которой давно говорят специалисты. Имеющиеся в городе хоккейные школы при всем желании не могут принять всех желающих, и какие-то талантливые ребята вполне могут остаться за бортом и не попасть в большой спорт, обладая для этого всеми необходимыми данными. Во всех крупных хоккейных центрах страны развитие не ограничивается клубной системой подготовки главной региональной команды. В Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Омске и других городах, не говоря уже о Москве или Санкт-Петербурге, множество школ — клубных, частных, муниципальных — ежегодно открывают свои двери для юных хоккеистов. Радует, что и Уфа наконец-то идет по этому пути и появляются новые школы, которые в будущем обязательно откроют новые громкие имена.
— В «Красной Машине Юниор» мы планируем сделать небольшие группы обучающихся, — резюмирует Дмитрий Цыбин. — И большее количество тренеров. Например, с группой 30 человек будет работать три тренера для полевых игроков и тренер вратарей. Это повысит качество тренировок. Больше внимания деталям.