В Уфе начинает работу новая хоккейная школа

Несмотря на то, что новая школа будет существовать под патронажем хоккейного клуба из Санкт-Петербурга, уфимскому хоккею в целом «Красная Машина Юниор» также будет очень полезна, поскольку увеличит конкуренцию, о необходимости которой давно говорят специалисты. Имеющиеся в городе хоккейные школы при всем желании не могут принять всех желающих, и какие-то талантливые ребята вполне могут остаться за бортом и не попасть в большой спорт, обладая для этого всеми необходимыми данными. Во всех крупных хоккейных центрах страны развитие не ограничивается клубной системой подготовки главной региональной команды. В Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Омске и других городах, не говоря уже о Москве или Санкт-Петербурге, множество школ — клубных, частных, муниципальных — ежегодно открывают свои двери для юных хоккеистов. Радует, что и Уфа наконец-то идет по этому пути и появляются новые школы, которые в будущем обязательно откроют новые громкие имена.