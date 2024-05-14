38-градусная жара дожди и заморозки: погода в Казахстане на сегодня, 14 мая

Ночью дождь, на западе, севере Акмолинской области сильный дождь, днем на западе, юге, востоке области дождь, временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, ночью на севере, западе области 15−20, порывы 25 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 6, днем 16−21, на севере области 11 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 11−13 тепла.