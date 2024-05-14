38-градусная жара дожди и заморозки: погода в Казахстане на сегодня, 14 мая

В Астане переменная облачность, временами дождь, днем гроза, град. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 19−21 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 27−29 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 31−33 тепла.
Ночью дождь, на западе, севере Акмолинской области сильный дождь, днем на западе, юге, востоке области дождь, временами сильный дождь. Ночью на западе, севере области гроза, днем на западе, юге, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, ночью на севере, западе области 15−20, порывы 25 метров в секунду, днем на юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 6, днем 16−21, на севере области 11 тепла. В Кокшетау переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 11−13 тепла.
В Алматинской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, в горных районах области 0−5 тепла, днем 25−30, в горных районах области 15−20 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 28−30 тепла.
В области Жетысу без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке 17, в горных районах области 6, днем 25−30, в горных районах области 21 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 28−30 тепла.
Утром и днем на севере Туркестанской области кратковременный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем на севере, западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на западе области 20, днем 28−33, на западе области 36 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, днем 12−17 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 13−15 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, днем 16−21 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.
На западе Мангистауской области дождь. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 7, днем 15−20, на юге области 25 тепла. В Актау переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный, северный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 16−18 тепла.
Ночью на юге, востоке Актюбинской области дождь. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на юге области 12 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 13−18, на юге области 22 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 15−17 тепла.
На юге, востоке Костанайской области дождь, гроза. Ветер северный 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на юге области 10 тепла, на севере области заморозки 2 градуса, днем 10−15, на юге области 20 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 12−14 тепла.
Ночью дождь, на севере, востоке Северо-Казахстанской области сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь. Ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северный 15−20, на севере, востоке, юге области порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 11−16 тепла, на западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 10−15, на востоке области 18 тепла. В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 11−13 тепла.
Днем дождь, на юге, западе, севере Павлодарской области гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем на юге, западе, севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 22−27, на севере области 17 тепла. В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 24−26 тепла.
Ночью на западе, севере Карагандинской области дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный 9−14, ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 9, днем 23−28, на западе области 18 тепла. В Караганде переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 24−26 тепла.
Ночью на западе, севере, в центре области Улытау дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, в центре области гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный 9−14, ночью на западе области, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, днем 24−29, на севере области 19 тепла. В Жезказгане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 24−26 тепла.
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 22−27, на востоке области 16 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 25−27 тепла.
Днем на западе, северо-западе области Абай небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, северо-западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 25−30 тепла. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 27−29 тепла.
На западе, севере, в центре Кызылординской области дождь, на юге области днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, днем на востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на западе области 14 тепла, днем 25−30, на севере области 21, на юге области 33−38 тепла. В Кызылорде облачно, днем небольшой дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 28−30 тепла.
В Жамбылской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, в горных районах области 8, днем 30−35, в горных районах области 25 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 31−33 тепла.