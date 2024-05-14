В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ.