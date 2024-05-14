В ТОФ назвали источник дыма в одном из районов Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая — РИА Новости. Дым в микрорайоне Змеинка во Владивостоке вызван плановыми учениями по обороне пунктов базирования и морских коммуникаций Тихоокеанского флота, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ТОФ.
В местных телеграм-каналах сообщается, что в микрокрайоне Змеинка ощущается едкий запах. На опубликованных кадрах виден дым.
«В местах дислокации сил Тихоокеанского флота во Владивостоке и прилегающей акватории проводится плановое межведомственное учение по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций», — сообщил собеседник.