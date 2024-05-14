«Амур» подписал контракт с Дэвином Броссо из «Куньлунь Ред Стар»

Хоккейный клуб «Амур» подписал соглашение с 28-летним канадским нападающим Девином Броссо, который до это выступал в КХЛ за китайскую команду «Куньлунь Ред Стар». Односторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Дэвин Броссо родился в канадском городе Сен-Ламбер провинции Квебек. Начинал карьеру в юниорских лигах Канады, однако в 20 лет переехал в США, где на протяжении четырех сезонов защищал цвета университета Кларксона в качестве капитана команды.



Затем Броссо играл в Американской хоккейной лиге, где в общей сложности, ему удалось набрать 26 (16+10) очков за 92 матча. В 2020 году отправился в Австрию, где выступал за «Дорнбирн». Затем форвард стал игроком команды «Бейкерсфилд Кондорс». Летом 2022 переехал в «Куньлунь», там за два сезона он забил 37 голов. В дебютном же сезоне канадец забил 14 голов и стал одним из лучших снайперов китайской команды.