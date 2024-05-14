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Весеннее похолодание: 15 мая в Новосибирске ожидается температура в +6 градусов

С наступлением вечера прохлада начнет заявлять о себе, уступая место холодному фронту.

Сейчас в Ричмонде: +20° 3 м/с 56% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

В объятиях сибирской весны Новосибирск готовится к неожиданному похолоданию, согласно прогнозу «Яндекс. Погода».

Во вторник, 15 мая, тепло еще будет властвовать, преподнося горожанам до +28 градусов в некоторых районах. Однако с наступлением вечера прохлада начнет заявлять о себе, уступая место холодному фронту.

В ночь на среду температура опустится до +6 градусов, а раннее утро будет сопровождаться мелким дождём. Днем столбик термометра поднимется лишь до +14, сохраняя атмосферу прохлады.

Та же участь постигнет Новосибирск и в четверг, 16 мая, когда холод продолжит господствовать, заставляя горожан кутаться в теплые вещи.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что подростка в Новосибирской области укусила гадюка.