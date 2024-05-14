Агрессивная собака напала на пенсионерку в Хабаровске

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту публикации в СМИ сведений о нападении собаки на жительницу города, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
По данным СМИ, в мае 2024 года нападению бродячей собаки в районе улицы Школьной в городе Хабаровске подверглась 71-летняя женщина. В результате случившегося женщина получила телесные повреждения, угрозы ее жизни и здоровью нет, она проходит лечение амбулаторно.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы случившегося, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия. В ходе расследования будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения беспризорных животных.