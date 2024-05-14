Агрессивная собака напала на пенсионерку в Хабаровске

По данным СМИ, в мае 2024 года нападению бродячей собаки в районе улицы Школьной в городе Хабаровске подверглась 71-летняя женщина. В результате случившегося женщина получила телесные повреждения, угрозы ее жизни и здоровью нет, она проходит лечение амбулаторно.