Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершились поиски 85-летней женщины в желтой куртке, пропавшей в Новосибирске

Пенсионерку нашли в тот же день.

Источник: Лиза Алерт

В Новосибирске завершили поиски пропавшей 85-летней женщины в желтой куртке. О ее исчезновении накануне заявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

— Найдена, жива! Найдена поисковой группой отряда при выполнении задачи, — написали в соцсетях.

По данным отряда, 13 мая пенсионерка ушла в неизвестном направлении из микрорайона «Шлюз». Была одета в желтую куртку. Пропавшую искали недолго, в тот же день волонтеры сообщили о прекращении поисков и проверке информации. Конкретное местонахождение женщины не сообщили.