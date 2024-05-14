Завершились поиски 85-летней женщины в желтой куртке, пропавшей в Новосибирске

По данным отряда, 13 мая пенсионерка ушла в неизвестном направлении из микрорайона «Шлюз». Была одета в желтую куртку. Пропавшую искали недолго, в тот же день волонтеры сообщили о прекращении поисков и проверке информации. Конкретное местонахождение женщины не сообщили.