Сап-серферы спасли детеныша косатки в акватории Владивостока

Отметим, что невольные спасатели поразились красоте и миролюбивости млекопитающего. Им удалось направить малыша и отвадить от берега. Правда, мнение пользователей социальных сетей разделились. Некоторые от всей души поблагодарили спортсменов за такой добрый поступок, другие же отметили, что трогать морских обитателей в таких ситуациях не надо. Люди уточнили, что это может быть опасно, и трогательное спасение по итогу может обернуться смертью животного, если с ним не поработают специалисты.