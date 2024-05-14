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Сап-серферы спасли детеныша косатки в акватории Владивостока

Малыш пытался выбраться из моря и попасть на берег.

Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин плавали на САПах, когда заметили детеныша косатки, выброшенного на берег в районе бухты острова Русский во Владивостоке. Они постарались вернуть того в воду, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, детеныша выбрасывало на берег несколько раз: он сам пытался подплыть поближе к суше. Правда, почему маленькая косатка так себя вела — непонятно. Также не ясно, где была ее мать. Мужчины попытались позвонить в Приморский океанариум, однако на том проводе не взяли трубу — пишут в соцсетях.

Отметим, что невольные спасатели поразились красоте и миролюбивости млекопитающего. Им удалось направить малыша и отвадить от берега. Правда, мнение пользователей социальных сетей разделились. Некоторые от всей души поблагодарили спортсменов за такой добрый поступок, другие же отметили, что трогать морских обитателей в таких ситуациях не надо. Люди уточнили, что это может быть опасно, и трогательное спасение по итогу может обернуться смертью животного, если с ним не поработают специалисты.

Ранее «КП» писала о белухе, которая решила проявить нежность, ласку по отношению к САП-серферам. Она даже соприкоснулась лбами с одним из отдыхающих, показывая свою доброжелательность.

флора и фауна