В Челябинске зафиксировали серьезное повышение цен на бизнес-ланчи

Бизнес-ланч является популярным форматом короткого обеда. Он пришел в Россию в 90-х годах прошлого века. Как правило, рестораны предлагают его в ограниченный период времени. В стандартный набор входят обычно несколько блюд — салат, суп, горячее с гарниром и напиток. Относительно невысокая стоимость блюд может достигаться за счет уменьшения порций или благодаря стандартизации и массовому приготовлению.