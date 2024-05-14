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В Челябинске зафиксировали серьезное повышение цен на бизнес-ланчи

Исследование стоимости деловых обедов провели в разных российских городах.

Источник: МК.RU Челябинск

Исследование стоимости деловых обедов провели в разных российских городах.

Изучили рынок бизнес-ланчей аналитики портала 2ГИС. По их выкладкам за три последних года цена деловых обедов в Челябинске поднялась на 35%, достигнув среднего уровня в 366 рублей. Как пишет «Коммерсант», за последний год цена поднялась на 5,78%.

При этом челябинские бизнес-ланчи одни из самых дешевых среди российских мегаполисов. Дешевле пообедать можно только в Омске, такая же как в Челябинске стоимость бизнес-ланча еще зафиксирована в Воронеже.

Бизнес-ланч является популярным форматом короткого обеда. Он пришел в Россию в 90-х годах прошлого века. Как правило, рестораны предлагают его в ограниченный период времени. В стандартный набор входят обычно несколько блюд — салат, суп, горячее с гарниром и напиток. Относительно невысокая стоимость блюд может достигаться за счет уменьшения порций или благодаря стандартизации и массовому приготовлению.