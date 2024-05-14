Сезон тайфунов в Тихом океане набирает обороты: к чему готовиться Приморью

В Тихом океане начался сезон тайфунов. На сегодняшний день в приэкваториальной зоне наблюдается активизация процессов зарождения вихрей. Начальник Приморского УГМС Борис Кубай Борис Кубай рассказал обо всех вариантах сценария развития природной стихии в этом году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе портала «Примпогода».

Сезон тайфунов в 2024 году на Тихом океане, по словам синоптика, принесет не только активацию процессов вихрей, но и может стать причиной барических образований в океане. При этом Борис Кубай также отмечает образование и антициклона над центральной частью Тихого океана, который препятствует образованию тайфуна.

«Над центральной частью Тихого океана начал доминировать мощный многоцентровый антициклон, который прикладывает максимум усилий, чтобы гасить старания вихрей и препятствовать превращению в тайфун. Пока на данный момент это у него неплохо получается», — отметил Борис Кубай.

Стоит напомнить, что еще в мае 2023 года во всей толще атмосферы наблюдался устойчивый перенос тропического воздуха от экватора на север. В этом же году, как подмечает Борис Кубай, на территории наблюдается совершенно противоположный процесс. Сейчас полярный фронт опустился далеко на юг и базируется над южной частью Китая и Японскими островами, что позволяет блокировать движение к северу.