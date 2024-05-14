Сезон тайфунов в Тихом океане набирает обороты: к чему готовиться Приморью

В Тихом океане начался сезон тайфунов. На сегодняшний день в приэкваториальной зоне наблюдается активизация процессов зарождения вихрей. Начальник Приморского УГМС Борис Кубай Борис Кубай рассказал обо всех вариантах сценария развития природной стихии в этом году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе портала «Примпогода».
Сезон тайфунов в 2024 году на Тихом океане, по словам синоптика, принесет не только активацию процессов вихрей, но и может стать причиной барических образований в океане. При этом Борис Кубай также отмечает образование и антициклона над центральной частью Тихого океана, который препятствует образованию тайфуна.
«Над центральной частью Тихого океана начал доминировать мощный многоцентровый антициклон, который прикладывает максимум усилий, чтобы гасить старания вихрей и препятствовать превращению в тайфун. Пока на данный момент это у него неплохо получается», — отметил Борис Кубай.
«Эти и некоторые другие факты позволяют делать осторожный вывод о том, что на данный момент влияние Эль-Ниньо на Дальневосточный регион ослабевает. Как это впоследствии скажется на погодных условиях, покажет время», — подчеркнул специалист.
Специалисты Примгидромета продолжат следить за ситуацией на Тихом океане в приэкваториальной зоне на протяжении всего летнего сезона.