На Радоницу в Омской области синоптики пообещали снег

Напомним, в зоне подтопления находится Усть-Ишимский район. Там уровень реки Иртыш превысил отметку 912 см, это на метр выше абсолютного рекорда за 160 лет наблюдений. Вода продолжает прибывать. Из района эвакуируют население. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском районах. Под угрозой подтопления также Муромцевский район.

По данным синоптиков, дожди прекратятся завтра, 15 мая. Но температура воздуха в ночные часы при этом понизится до −2 градусов. Днём будет +10… +15 градусов тепла.